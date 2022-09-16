Завдання полягає в розробці графічних матеріалів та контенту для сайту. Потрібен фахівець, який створить сайт «під ключ». Просимо надати терміни та вартість виконання, а також портфоліо робіт у цій сфері. Вітаються заявки від команд.
Нужно сделать сайт для сервисного центра.
Нужен сайт для сервисного центра,по ремонту электроники,планшетов и другой техники. Сайт не одностраничный с возможностью в будущем адаптировать его для продаж аксессуаров для техники. Нужно также продвижение,реклама,CEO. Есть личные критерии по внешнему виду шапки и подвала сайта,цветовой гаммы. Размещение кнопок услуг и связи,возможны баннеры с анимацией. Есть готовое лого с гаммой, сделанное дизайнером. Будет ссылка на сайт более-мене подходящий по расположению кнопок навигации,вкладок,анимации баннеров. Также имеется уже купленный хостинг и домен. Движок WordPress,но это не принципиально. Большой акцент на удобстве пользования,простоте и выдерживание нашего стиля(цветовая гамма,тона,изображение,картинки по тематике услуг).
Ссылка на сайт шкурка которого больше всего понравился : https://2c.com.ua/
Понятое дело мы не хотим копию,если будут какие-то предложения или мнение с радостью рассмотрим. Акцент на аутентичность. Нужно чтобы были подвязаны новая почта и гугл карты,возможно еще какие-то модули которые могут понадобиться в данной сфере услуг.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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