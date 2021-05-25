Нужно сделать сайт калькулятор.

Создать стартовую страницу по примеру данного сайта https://deeppquiz.ru/stroitelstvo-kejs, с заменой блоков на наши, интеграцию с Marquiz сделаем сами, нужна только стартовая страница по примеру, причем чтобы в дальнейшем мы могли создать много таких лэндингов с небольшим изменением контента. ...