Нужно сделать сайт калькулятор.

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Закрыт7 заявок1670 просмотров

Нужно сделать сайт.  "калькулятор декоративных элементов для фасада" по примеру   http://termootkos.ru/   чтоб просчитывало количество и менялась визуально картинка.

4 года назад
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