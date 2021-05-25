Всем привет. Нужно создать похожий сайт (ссылку пришлю в личку). Сайт корпоративный, по предоставлению услуг, по функционалу - кнопка Оставить заявку, в остальном контент. Сайт лучше сделать на Вордпрессе. По визуальному стилю он должен ...
Нужно сделать сайт калькулятор.
Нужно сделать сайт. "калькулятор декоративных элементов для фасада" по примеру http://termootkos.ru/ чтоб просчитывало количество и менялась визуально картинка.
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