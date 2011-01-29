Нужно сделать сайт на CMS (желательно Joomla)

Нужно сделать сайт для ГАИ, желательно на джумле.

Сверху шапка с каким нибудь фоном по тематике, по краям шапки - гербы.

Слева менюшка, под менюшкой окошко нужно, в которе из админки можно вводить информацию, типа статистика. В центре Новости должны идти.

Справа банеры, который должны ссылать на матераиал какой нибудь конкретный, т.е как менюшка слева, только из 3-4 банеров "поиск очевидцев ДТП", "изменение в организации дорожного движения", "сводка дтп" – должны быть банеры соответствующего дизайна.

По сути нужно сделать шаблон для joomla и разметить там все по местам. На фтп все подготовим, джумлу установим.

Предлагайте цену и сроки.