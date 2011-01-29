Здравствуйте, мне нужен человек который напишет движок конторы, нужно именно сделать копию конторы, такая же функциональность и дизайн конторы https://www.bwin.com/, И чтобы панелька админа была удобной.
Нужно сделать сайт на CMS (желательно Joomla)
Нужно сделать сайт для ГАИ, желательно на джумле.
Сверху шапка с каким нибудь фоном по тематике, по краям шапки - гербы.
Слева менюшка, под менюшкой окошко нужно, в которе из админки можно вводить информацию, типа статистика. В центре Новости должны идти.
Справа банеры, который должны ссылать на матераиал какой нибудь конкретный, т.е как менюшка слева, только из 3-4 банеров "поиск очевидцев ДТП", "изменение в организации дорожного движения", "сводка дтп" – должны быть банеры соответствующего дизайна.
По сути нужно сделать шаблон для joomla и разметить там все по местам. На фтп все подготовим, джумлу установим.
Предлагайте цену и сроки.
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