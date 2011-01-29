Нужно сделать сайт на CMS (желательно Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка304 просмотра

Нужно сделать сайт для ГАИ, желательно на джумле.

Сверху шапка с каким нибудь фоном по тематике, по краям шапки - гербы.

Слева менюшка, под менюшкой окошко нужно, в которе из админки можно вводить информацию, типа статистика. В центре Новости должны идти.

Справа банеры, который должны ссылать на матераиал какой нибудь конкретный, т.е как менюшка слева, только из 3-4 банеров "поиск очевидцев ДТП", "изменение в организации дорожного движения", "сводка дтп" – должны быть банеры соответствующего дизайна.

По сути нужно сделать шаблон для joomla и разметить там все по местам. На фтп все подготовим, джумлу установим.

Предлагайте цену и сроки.

Joomla
14 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка современной букмекерской конторы

    $7500

    Здравствуйте, мне нужен человек который напишет движок конторы, нужно именно сделать копию конторы, такая же функциональность и дизайн конторы https://www.bwin.com/, И чтобы панелька админа была удобной.

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сервис для дистанционного интернет-обучения

    Необходимо сделать сайт. Сначала поговорим о мозгах. Товар: обучающие курсы, тренинги, и иже с ним... вообщем дистанционные электронные товары... Вход на сайт: морда, где коротко о системе обучения ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт с флеш анимацией

    Требуется создать сайт для компании связанной с детскими развлеченями. Сайт должен быть качественно прорисован, с использованием флеш анимации. Основные примеры уровня дизайна: http://scruffs-game.com/ http://www.biribenikurtarsin.com/ Основная идея: ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание социальной сети

    $5000

    Требуется специалист (специалисты) для создания сообщества/ социальной сети. Имеются логотип и концепция ресурса. Технические детали проекта обсуждаются при контакте с соискателем. Возможно определенное увеличение бюджета - вопрос конкретной ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт курьерских услуг

    Необходимо создать сайт курьерских услуг "под ключ". Наличие на сайте платежных услуг, в том числе через смс-оплаты, личный кабинет, возможность отслеживания пользователем сайта состояния своего заказа, управление и контроль за исполнением курьером ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин на Битрикс

    $5000

    Всем доброго времени суток Для нашего магазина требуется создание интернет-магазина на Битрикс Чтобы у сайта был свой фирменный стиль Направление продажа компьютерной техники Пример сайта: http://www.computerplaza.ru/ что хочется увидеть в конечном ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад