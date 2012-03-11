Нужно сделать сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок226 просмотров
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Необходимо взять структуру из сайта catelecom.ru

И поставить на движок + обновить дизайн.

Шапка и цвета должны быть как в прикреплённом файле.

Структура сайта:

Главная - блоки продукции,проекты,новости

Продукция - список продукции + ссылки на описание продукции

Проекты - список проектов + ссылки на описание

Деятельность - просто текст

Контакты - форма контактов

Новости - тут просто новости на одной странице

Этапы работы:

1) Рисование макета сайта - утверждение макета

2) Выбор CMS для сайта

3) Вёрстка и вставка в CMS

4) Инструкции как добавлять данные и редактировать

В предложениях здесь должно быть:

1) Общая цена

2) Сроки

В личные сообщения не писать, спасибо!

12 лет назад
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
-DStudio-
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$650
25 дней
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