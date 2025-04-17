Требуется разработка имиджевого сайта-визитки на WordPress с каталогом эксклюзивных товаров. Необходимо установить шаблон, настроить его и заполнить контентом по 1 товару в каждую категорию. Все детали ТЗ уже описаны. Ожидается оперативное выполнение по доступной цене.
Нужно сделать сайт с нуля на wordpress. Формат сайта каталожный.
Нужно сделать сайт с нуля на wordpress. Формат сайта каталожный. Количество страниц -5. Сроки до 3-4 недель. Сайт будет для стоматологической лаборатории. Дизайн не имеет шаблона, но должен сочетаться с дизайном этого сайта https://anident24.ru/ . С дизайном сайта будет работать отдельно нанятый дизайнер. Можно удалённо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 дней назад
Требуется специалист для переноса онлайн-школы на платформу Uscreen. Необходимо создать сайт и полностью его оформить. Работа выполняется под ключ, включая все этапы разработки и дизайна.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 дней назад
- $500
Необходимо разработать одностраничный сайт для продаж батарей. Сайт должен содержать около 20 позиций, размещенных на одной странице, и включать форму для заказов с ручной обработкой. Проект требует внимания к дизайну и удобству использования.Сайты «под ключ»43 заявкиОткрыт22 дня назад
Требуется разработка простого одностраничного сайта на платформе WordPress на английском языке. Важны опыт в данной области и наличие портфолио. Основное внимание уделяется красивому и функциональному дизайну сайта.Сайты «под ключ»21 заявкаОткрыт24 дня назад
Разработайте простой одностраничный лендинг для монтажников систем отопления и водоснабжения. Включите контактную информацию, спектр услуг и форму для связи. Фокус на частных домах в Москве и области.Сайты «под ключ»25 заявокОткрыт24 дня назад
Требуется разработать интернет-магазин «под ключ» в кратчайшие сроки. Ожидается создание функционального и привлекательного сайта, соответствующего современным требованиям. Важно учесть все аспекты, необходимые для успешной работы интернет-магазина.Сайты «под ключ»38 заявокОткрыт25 дней назад
- $2000
Ищется разработчик для создания MVP сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Включает SEO-оптимизацию и подготовку к мобильному приложению на React Native. Ожидается опыт работы с указанными технологиями и готовность к созданию уникальных страниц профилей. Важно предоставить информацию о ставке, опыте и часовом поясе.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт19 дней назад
- $100
Требуется разработка сайта для туристической компании «под ключ». Необходимо учесть все аспекты, включая дизайн и функционал. Подробности обсуждаются в сообщениях.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен25 дней назад
Создание веб-портала для обучения сотрудников правилам охраны труда и пожарной безопасности. Портал должен включать функции регистрации, тестирования, навигации по материалам и формирования отчетов. Адаптивный дизайн для мобильных устройств и безопасность данных — ключевые требования проекта.Сайты «под ключ»11 заявокОткрытмесяц назад
- $250
Требуется разработка одностраничного сайта для эскорт-агентства. Исполнитель должен обеспечить возможность редактирования информации, понимать адаптивный дизайн и соблюдать сроки. Идеально, если сотрудничество будет долгосрочным. Оплата производится поэтапно.Сайты «под ключ»32 заявкиОткрытмесяц назад