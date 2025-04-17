Нужно сделать сайт с нуля на wordpress. Формат сайта каталожный. Количество страниц -5. Сроки до 3-4 недель. Сайт будет для стоматологической лаборатории. Дизайн не имеет шаблона, но должен сочетаться с дизайном этого сайта https://anident24.ru/ . С дизайном сайта будет работать отдельно нанятый дизайнер. Можно удалённо