Нужно сделать сайт с нуля на wordpress. Формат сайта каталожный.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт17 заявок59 просмотров

Нужно сделать сайт с нуля на wordpress. Формат сайта каталожный. Количество страниц -5. Сроки до 3-4 недель. Сайт будет для стоматологической лаборатории. Дизайн не имеет шаблона, но должен сочетаться с дизайном этого сайта https://anident24.ru/ . С дизайном сайта будет работать отдельно нанятый дизайнер. Можно удалённо

 

WordPressСоздание сайтов
18 дней назад
Елена
18 дней в сервисе
Была
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
14 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
15 дней назад
Кристина
 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 отзыва
17 дней назад
Вячеслав
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
2 отзыва
17 дней назад
Дмитрий
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
18 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
18 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
39 отзывов(-3)
18 дней назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
онлайн
13 отзывов
18 дней назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
18 дней назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
18 дней назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
18 дней назад
Яна
 
28 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
1 отзыв
18 дней назад
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
189 отзывов(-3)
18 дней назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
66 отзывов(-2)
18 дней назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
18 дней назад
Матвей
 
24 года
19 дней в сервисе
Был
9 часов назад
18 дней назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
26 минут назад
10 отзывов
18 дней назад