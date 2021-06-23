Необходимо разработать первый экран сайта, включая главный блок. Ожидается качественный дизайн, превосходящий текущий пример заказчика. Текст должен соответствовать содержанию текущего сайта. Расположение элементов должно быть похожим, но более эстетичным. Редактирование будет доступно после утверждения заявки.
Нужно скопировать сайт или сделать его точную копию
https://www.mcdelivery.ae/ae/home.html - нужно скопировать точно этот сайт или сделать его копию
https://tppr.me/AYpyp - блоки помеченные красным - нужно убрать
Заявки фрилансеров
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