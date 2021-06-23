Требуется разработка сайта с уникальным дизайном для привлечения клиентов в сфере ИТ консалтинга. Сайт должен быть кросс-браузерным и адаптивным на десктоп и смартфоны, состоять из примерно 8 блоков на одной странице с возможностью добавления 2-3 страниц в будущем. Необходима настройка форм и интеграция с почтой и Telegram. Использование CMS, таких как Tilda, приветствуется. Укажите сроки, бюджет и технологии для выполнения заказа.