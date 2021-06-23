Нужно скопировать сайт или сделать его точную копию

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок126 просмотров

https://www.mcdelivery.ae/ae/home.html - нужно скопировать точно этот сайт или сделать его копию

https://tppr.me/AYpyp - блоки помеченные красным - нужно убрать

4 года назад
jeffshiram6
Александр 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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