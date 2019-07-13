Нужно скопировать сервис. Есть сайт, который копирует лендинги и заменяет контакты на нем (почта для заявок, номер тлф и т д), сайт достаточно простой – http://lpcopier.ru/

Хотим запустить подобную вещь. Пишите только по делу. Сколько это будет стоить и в какие сроки?