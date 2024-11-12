Нужно создать простой сайт

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Закрыт26 заявок224 просмотра

Необходимо создать "совсем простенький сайт"/страничку (БЕЗ каких-либо излишеств и прочих супер наворотов) +зарегистрировать домен и ещё по мелочи(стандартные настройки).

Предлагайте все варианты!!!!! Спасибо.

Настройка доменовСоздание сайтов
6 месяцев назад
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