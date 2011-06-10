Нужно создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт34 заявки346 просмотров
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Здравствуйте. Нужно создать сайт, максимально приближенный к www.pgvu.ru. Потом, возможно, будут какие-то мелкие доработки (обсуждаются отдельно). Бюджет не очень большой.

13 лет назад
pgvu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
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