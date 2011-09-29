Необходимо разработать скрипт покупки\продажи статей! Нравится вот этот аналог: http://advego.ru/
Нужно создать сайт
Нужно создать сайт с похожим функционалом: http://uk.shopotam.ru
Из функций - Пополнение счета, платежные системы (webmoney, rbk-money, moneta.ru), статистика заказов, партнерская программа, внутренняя почта и т.д.
Пишите ваши предложения по ценам и срокам.
Описание сайта в приложении
email: [email protected]
icq: 575656937
или в личку
Заявки фрилансеров
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