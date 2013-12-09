Нужно создать сайт про рыбалку и охоту

Уважаемые фрилансеры нужен сайт наподобие этого avangard-sp.ru, так как пользуемся только этим товаром. Нужно будет только изменить немного дизайн сайта, а остальной функционал почти тот же. Самому просто лень, неумение и потеря времени. Для профи ...