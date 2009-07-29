Нужно сверстать автосайт на жумлу

Сайты «под ключ»Завершен8 заявок249 просмотров
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Нужно сверстать шаблон для сайта под управлением AutoBB.

дизайн можно посмотреть тут new.wabac.ru

15 лет назад
pioneris
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ILcher
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Работа была выполнена качественно и в срок! при необходимости обращусь к данному исполнителю!
Хороший заказчик! всё по факту, чёткое ТЗ. с радостью поработаю ещё с радостью
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