Нужно сверстать автосайт на жумлу

И так требуется: 1. Нарисовать дизайн - сайт про моду, про отели, кафе и все такое. Создать логотип "Prestige" и внедрить его в дизайн, который будет нарисовать. Дизайн должен быть гламурным, красивым, привлекательным, пестрым и т.п. 2. ...