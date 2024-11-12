Обновление сайта

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Закрыт10 заявок184 просмотра

Я занимаюсь музыкальными путешествиями последние 12 лет.

Мой текущий сайт требует серьезного обновления.

Ищу:

а) дизайнера, который смог бы довершить драфт, сделанный в FIGMA;

б) программиста, который переведет проект из FIGMA в веб-реальность с нужными параметрами.

Работа оплачивается.

FigmaДизайн сайтовИнтеграция верстки
6 месяцев назад
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