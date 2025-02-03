Односторінковий, двосторінковий сайт під документ.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок226 просмотров

Необхідний односторінковий, двосторінковий сайт під документ.

Контент буде як на єдокумент. Дизайн як єдокумент. Тз покажу в лічку.

Дизайн лендингов
3 месяца назад
zagrivyi
40 лет
11 лет в сервисе
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергій
 
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