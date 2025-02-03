Требуется редизайн сайта CRM для юристов с акцентом на визуализацию процессов и мобильную версию. Проект включает 12 основных страниц, 3 анкеты и формы, а также 3 визуализации процессов и 5 модальных окон. Главная цель — создать интуитивно понятный интерфейс, где цвета мягко подчеркивают нужные элементы.
Односторінковий, двосторінковий сайт під документ.
Необхідний односторінковий, двосторінковий сайт під документ.
Контент буде як на єдокумент. Дизайн як єдокумент. Тз покажу в лічку.
Заявки фрилансеров
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