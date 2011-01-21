Одностраничный англоязычный сайт

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Нужен одностраничный англоязычный сайт с элементами вычислений и встроенной wikipedia-подобной программой с англоязычным интерфейсом , wiki-движок принципиального значения не имеет.

Добавлять в нее информацию будут все кому не лень. Файлы информации могут быть любыми.

14 лет назад
eugene2009
Евгений 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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