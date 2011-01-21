ТЗ проекта в прилагаемом файле. При подаче заявки на проект ставьте срок и цену. ТОЛЬКО ответственные, серьезные, надежные, опытные разработчики, способные работать достаточно быстро, сосредоточенно, не страдающие частыми "форс-мажорами" ...
Одностраничный англоязычный сайт
Нужен одностраничный англоязычный сайт с элементами вычислений и встроенной wikipedia-подобной программой с англоязычным интерфейсом , wiki-движок принципиального значения не имеет.
Добавлять в нее информацию будут все кому не лень. Файлы информации могут быть любыми.
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