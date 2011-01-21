Нужен одностраничный англоязычный сайт с элементами вычислений и встроенной wikipedia-подобной программой с англоязычным интерфейсом , wiki-движок принципиального значения не имеет.

Добавлять в нее информацию будут все кому не лень. Файлы информации могут быть любыми.