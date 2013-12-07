Одностраничный сайт по продаже волос

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок164 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать одностроничный сайт (Landing Page) по продаже волос, имеется готовый шаблон, задача простая необходимо добавить описание и фото на этот шаблон.

ТЗ Прикрепил снизу

11 лет назад
serwel
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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