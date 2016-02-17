Одностраничник "строительство из бруса" под ключ

Нужно сделать сайт похожий на http://www2.donaldson.com/toritdce/ru-ru/pages/default.aspx Не нужно делать разделы "Замена деталей и обслуживание" и "Информация и мультимедиа". Плюс добавиться 2 раздела: первый будет состоять из одной страницы (макет предоставим);второй ...