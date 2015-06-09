Одностраничник визитка на примере сайта

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Завершен15 заявок257 просмотров

Нужен одностраничник на примере сайта, дизай, верстака, установка на хостинг.

техническое задание и наполнение есть.

10 лет назад
instabus
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 дней назад
10 лет назад
$100
5 дней
Сотрудничеством остался доволен, все выполнено качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 дней назад
10 лет назад
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