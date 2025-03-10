Оформление сайтов и их визуализация

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка2 просмотра

Привет! Мне нужен сайт для онлайн-магазина одежды. Важно, чтобы он был стильным, удобным для покупателей и хорошо работал на телефонах. Обязательные функции: каталог товаров, корзина, онлайн-оплата, интеграция с Instagram.

Можешь взяться за проект? Какие сроки и стоимость? Будет здорово увидеть примеры твоих работ!

Интеграция платежных системСоздание интернет-магазинов
2 месяца назад
Daniel1192
Даниель 
32 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
92 отзыва
2 месяца назад