Привет! Мне нужен сайт для онлайн-магазина одежды. Важно, чтобы он был стильным, удобным для покупателей и хорошо работал на телефонах. Обязательные функции: каталог товаров, корзина, онлайн-оплата, интеграция с Instagram.

Можешь взяться за проект? Какие сроки и стоимость? Будет здорово увидеть примеры твоих работ!