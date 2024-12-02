Оказание услуг по разработке сайта

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Оказание услуг по разработке официального сайта

Срок: С момента заключения договора не более 150 дней

 

Подробное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1zn3CN72RkYeInm6HmWRwyKlNrFrvtGDp/edit

Создание сайтов
5 месяцев назад
guest_1723888929141
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