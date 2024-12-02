Требуется разработка от 4 до 10 сайтов на WordPress с адаптацией шаблона по техническому заданию. Ищется исполнитель, способный качественно и недорого адаптировать выбранные шаблоны для сайтов услуг. Подробная информация будет предоставлена после заявки.
Оказание услуг по разработке сайта
Оказание услуг по разработке официального сайта
Срок: С момента заключения договора не более 150 дней
Подробное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1zn3CN72RkYeInm6HmWRwyKlNrFrvtGDp/edit
Заявки фрилансеров
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