Оказание услуг по созданию (разработке) сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка210 просмотров

К заявке прикреплять сроки и сумму работ, также смету/КП.

 

 

ТЗ с подробностями:

https://docs.google.com/document/d/1l7DpkcLLSXW70ajLtCxODQT__PRr7yGo/edit

Создание сайтов
5 месяцев назад
guest_1723888929141
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
23 минуты назад
5 отзывов
5 месяцев назад