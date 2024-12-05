Необходимо разработать качественный сайт на 1-2 страницы для регистрации интереса перед запуском проекта. Фотографии, логотип и текст будут предоставлены. Используйте RegistrationMagic или аналогичную форму с интеграцией в CRM. Примеры сайтов будут предоставлены для вдохновения.