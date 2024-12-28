Админ панель: Авто-закупка вещей на https://market.csgo.com/ Добавление кейсов Редактирование кейсов (всех составляющих и шансов выпадения вещи до полного отключения вещи из сундука) Редактирование Лайв-ленты выпадения вещей (настройка добавления несуществующих вещей для количества) Подкрутка баланса любому пользователю Подкрутка шанса на предмет для отдельного клиента Редактирование статистики сайта Возможность блокировать пользователя и его баланс База с ценами предметов (с ручным редактированием) Создание или отключение промокода на определённую сумму (вводится в профиле/личном кабинете) Просмотр реальной статистики сайта (от посещений до последних выбитых предметов с кейсов) Сам сайт: Сверху идут вкладки — - Главная страница (Там где все кейсы) - Топ игроков (выбитые ими самые дорогие скины, количество открытых кейсов и – аватарки с именами профилей) - Отзывы (вкладка с отзывами из вк) - Личный кабинет/Профиль (чтобы там была возможность и пополнить баланс и увидеть свои выбитые предметы – что бы либо вывести их на аккаунт стим через бота, либо продать (на баланс сайта) + возможность ввести промокод и ввести ссылку на свой трейд обмен + поменять личную информацию о профиле - Выбор языка (из двух – Английский или Русский) - Отображение баланса и имени профиля с аватаркой (если человек уже вошёл в профиль – до этого там должна быть кнопка вход или регистрация) - Кнопка пополнить баланс - FAQ (страничка с текстом подсказок по сайту)Чуть ниже идёт под вкладками - Вход со стима и ВК - Потом именно эта лайв лента - Далее само содержание сайта – Разные кейсы (каждый кейс открывается на новую страничку и там показано что за предметы в нём) с предметами (с указанной ценой) – всего по 5 кейсов в одной строке на главной странице В самом низу сайта:- Статистика сайта (Открытые кейсы, всего пользователей и онлайн на сайте в данный момент – 3 значения) - Рядом можно добавить контакты и пользовательское соглашение - В углу сайта окошко с написанием в техподдержку (сообщение должно идти на нашу контакт почту) Функционал: - Выбитый предмет можно продать за установленную цену для каждого предмета - Бот Steam Api для трейда с пользователями (отсылки им вещей через трейд ссылку) на NodeJS - Система перевысыланий (если ошибки Steam и предмет не выслался пользователю на аккаунт) - Система анти-зажевываний - Пополнение баланса через популярные платёжные системы - Промокод ввод (при вводе пополняется баланс на определённую заданную по промокоду сумму)- Смена языка при нажатии кнопки с руск или англ иконкой в топе сайта Тонкости: Деньги с баланса вывести нельзя Если будут ошибки с ботом мы можем попросить вас решить ихКейс без наличия предметов – недоступен автоматически Дизайн: У нас уже есть представление как будет выглядеть сайт и вам ничего не надо придумывать, просто красиво оформить эту идею с похожего сайта слегка другой тематики это всё думаю сделаете легко при общении)Название сайта уже есть Хостинг и домен с купленным сертификатом тоже Вкратце, требуется создание сайта opencase и настройка бота под него с приятным дизайном и удобной админ панельюПримеры:http://csgo-happy.ruhttps://forcedrop.nethttps://cases4real.comhttp://opskinscases.comС ценой договоримся в обсуждении проектаКакие то пункты при нежелании можно убрать в ваше усмотрение опять же обсудивСам по сути сайт не требует большой фантазии – таких сайтов опен кейсов вокруг много, дизайн уже задуман ( слегка переделать под нужный с другого сайта изменить цвета) и функционал с тех же сайтов один в один, если у вас был опыт создания подобных кейс магазинов или рулеток то это не составит для вас труда