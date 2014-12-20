Переделать продающий Landing Page

$50
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок197 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть "лэндирг" http://pravda-o-zarabotke-v-internete.ru/

Нужно его полностью переделать, чтобы в итоге получился качественный и трастово выглядевший лэндинг с хорошей продающей конверсией.

Вот лэндинги, которые нравятся по стилистике и по качеству исполнения.

http://instadengi.com/

http://molodost.bz/coaching/

http://info-chef.ru/

http://promw.ru/webinar

Это должен быть лэндинг на нескольких страницах с использованием продающих скриптов. Там должно быть несколько вариантов цен. В целом я ожидаю от Вас рекомендаций по его наполнению продающих текстом. Я готов созвониться по Скайп и объяснить уникальные качества данного курса и ответить на все вопросы.

Это должен быть уникальный дизайн без использования широко продаваемых в Интернете шаблонов.

На выходе я хочу получить полностью готовые файлы для закачивания на хостинг. Необходимо также изменить продающий текст.

Для этого проекта нужен специалист (команда). которая уже выполняла такие проекты. Если у Вас нет подобного опыта. я прошу не тратить мое и свое время.

В отклике к проекту указывайте прямые ссылки на Ваши подобные лучшие 3-5 работ.

По цене готов оплатить до 5000, но я буду выбирать по соотношению ""цена-качество".

9 лет назад
artemsafonov81
Артем 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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