Переделать продающий Landing Page

1.Перенести все включая ссылки и картинки и тексты с датами публикации. 2.Добавить парсеры автоматические по темам. 3.Сделать курсы валют чтоб можно было получить код для информера и размести у себя на сайте. 4.Сделать погоду с информером чтобы можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть "лэндирг" http://pravda-o-zarabotke-v-internete.ru/
Нужно его полностью переделать, чтобы в итоге получился качественный и трастово выглядевший лэндинг с хорошей продающей конверсией.
Вот лэндинги, которые нравятся по стилистике и по качеству исполнения.
Это должен быть лэндинг на нескольких страницах с использованием продающих скриптов. Там должно быть несколько вариантов цен. В целом я ожидаю от Вас рекомендаций по его наполнению продающих текстом. Я готов созвониться по Скайп и объяснить уникальные качества данного курса и ответить на все вопросы.
Это должен быть уникальный дизайн без использования широко продаваемых в Интернете шаблонов.
На выходе я хочу получить полностью готовые файлы для закачивания на хостинг. Необходимо также изменить продающий текст.
Для этого проекта нужен специалист (команда). которая уже выполняла такие проекты. Если у Вас нет подобного опыта. я прошу не тратить мое и свое время.
В отклике к проекту указывайте прямые ссылки на Ваши подобные лучшие 3-5 работ.
По цене готов оплатить до 5000, но я буду выбирать по соотношению ""цена-качество".
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