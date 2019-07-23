Переделать сайт на современный

Добрый день, есть сайт "караван-тур Пенза", он рабочий, но уже устаревший, нужно его освежить "осовременить" дизайн и функционал, обязательна адаптивная вёрстка, обязательная корректная мобильная версия, перенос уже имеющихся данных и внести некоторые коррективы. Необходимо также календарь событий (туров), с выбором автобусных туров по датам и по городам (есть сайт пример), также обязательно возможность размещения на нём дополнительных модулей (поисковиков туров, горящих предложений и тд и тп.), форма обратной связи, форма заявки на тур. Возможно использование платных шаблонов. Также все это необходимо делать, не затрагивая рабочий сайт:)