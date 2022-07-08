Доброго дня!

В нас є потреба переносу сайту з Tilda на платформу Weblium, але ми готові разглянути і інші платформи

Цікавить два варіанта співпраці:

1. Перенос наявного контенту

2. Подальший супровід розвитку сайту

Наш сайт https://appu.net.ua/

У найближчий тиждень на ньому додамо ще дві сторінки и окремо ще один розділ.

Але в нас є наступні плани і важливо розуміти можливості обраної платформи - щоб покрити наші потреби (буде додано магазин брендованого товару, та повинна бути можливість оформлення платної підписки з доступом в особистий кабінет за різними тарифними планами)

Наразі, якщо Вас цікавить це замовлення - нам потрібно прорахування переносу існуючого сайту (та обмеження, які можуть бути при переносі) і можливості платформи, яку Ви запропонуєте для переносу.