Заказ на создание сайта «под ключ» для продвижения технологии ремонта покрытий. Сайт должен включать 6 страниц (главная, услуги, о компании, гарантия, отзывы, контакты) и текстовые статьи. Ожидается качественный дизайн, способствующий генерации заявок и звонков. Уточняются сроки выполнения работы и подход к дизайну без точного макета.
Перенос сайту з Tilda
Доброго дня!
В нас є потреба переносу сайту з Tilda на платформу Weblium, але ми готові разглянути і інші платформи
Цікавить два варіанта співпраці:
1. Перенос наявного контенту
2. Подальший супровід розвитку сайту
Наш сайт https://appu.net.ua/
У найближчий тиждень на ньому додамо ще дві сторінки и окремо ще один розділ.
Але в нас є наступні плани і важливо розуміти можливості обраної платформи - щоб покрити наші потреби (буде додано магазин брендованого товару, та повинна бути можливість оформлення платної підписки з доступом в особистий кабінет за різними тарифними планами)
Наразі, якщо Вас цікавить це замовлення - нам потрібно прорахування переносу існуючого сайту (та обмеження, які можуть бути при переносі) і можливості платформи, яку Ви запропонуєте для переносу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для переноса сайта медицинской клиники на платформу Битрикс. Требуется опыт в медицинской тематике и наличие ИП, ООО или самозанятости для закрывающих документов. Предпочтительно наличие специалиста в Москве или МО, особенно в Королёве, для подписания договора.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать сайт для клининговой компании «под ключ». Ожидается создание дизайна, наполнение контентом и настройка функционала. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать маркетплейс для NFT с нуля. Проект должен включать все необходимые функции и быть готовым к запуску. Ищем специалистов с опытом в создании таких платформ.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для создания сайтов «под ключ» и разработки визиток. Также требуется менеджер для ведения аккаунтов в Instagram и Telegram. Опыт в СММ приветствуется.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта-визитки для стоматологии с адаптивным дизайном и удобной системой управления. Сайт должен включать около 5 разделов, кнопку для заказа звонка и возможность онлайн-записи. Важна SEO оптимизация. Конструкторы типа Тильда и Винкс не рассматриваются. Примеры работ и предложения с ценами приветствуются.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка простого сайта для мелких заданий, включающего категории, описания заданий и автоматическую оплату. Сайт должен иметь функции техподдержки и реферальной программы. Ожидается информация о цене и сроках выполнения проекта. Приоритет по цене, оплата только по сделке.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
- $600
Требуется создать дизайн и верстку сайта на WordPress/Elementor для B2B тематики в области оборудования для промышленного майнинга. Проект включает лендинг на 9 экранов и 3 однотипные страницы. Дизайн должен быть строгим, выполненным в Figma, с учетом возможностей Elementor Pro. Обязателен опыт работы с Elementor от 3 лет, базовые знания HTML, PHP и JS. Срок выполнения — максимум 20 дней. Оптимизация скорости работы сайта должна составлять не менее 80 по Google Pagespeed.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка веб-сайта на нескольких языках, ориентированного на предоставление информации. Сайт должен быть выполнен «под ключ» и не включать функционал интернет-магазина.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка криптообменника с функциями замены реквизитов через админ панель, созданием заявок, настройкой минимальной и максимальной суммы перевода, а также автокорректировкой курса. Дизайн должен соответствовать предоставленному скрину.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад