Персональный кулинарный блог под ключ

Здравствуйте.

Блоги пока не делал. Требования такие:

1) Предложить тот или иной скрипт блога. Коротко описать его плюсы и минусы по сравнению с другими.

Иметь ввиду, что предложенный вами скрипт должен быть сео оптимизирован либо иметь возможность настройки htaccess для 301 редиректа. Из функционала должны присутствовать фото галереи и добавление видео в постах.

Указать стоимость скрипта (если платный), его установки и настройки.

2) Дизайн блога. Примеры _ваших_работ - обязательны! Желательно из данной тематики. Указать цену.

3) Верстка под предложенный скрипт. Указать цену.

4) Указать сроки всего комплекса. Скидка - если предлагается.