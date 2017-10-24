Площадка для торговли автозапчастями

Краткое описание:

Сайт представляет из себя интернет площадку по продаже автозапчастей работающий по принципу схожему с p2p (или маркетплейса) любой поставщик запчастей может выгрузить имеющийся у него товар с ценами, сама площадка как таковая ничего не продает, а просто будет являться площадкой-каталогом, по поиску нужного покупателям продавца автозапчастей.

Для пользователей должно быть два кабинета, для покупателей и продавцов соответственно.

Кабинет покупателя должен обладать минимальным набором функционала:

«гараж» раздел куда он сможет добавлять свои автомобили, для удобства поиска запасных запчастей

«блокнот» раздел где можно будет хранить номера автозапчастей

«личные сообщения», и другие базовые функции, которые должны быть присущи данному типу пользователей.

Кабинет продавца должен обладать большим функционалом:

Кабинет должен иметь возможность ведения и учета статистики по просмотру покупателями (потенциальными покупателями) отдельных товаров, групп товаров.

Кабинет должен иметь возможность как ручного добавления (правки) выставленных позиций по автозапчастям, так и возможность загрузки прайса автозапчастей в формате xls (exel).

Раздел где непосредственно будут отображаться заказанные позиции, и происходить общение с покупателем.

Сайт должен быть оснащен модулями TecDoc, для отоброжения аналогов автозапчастей, а так же для поиска.