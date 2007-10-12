Поддержка и изготовление сайтов на Joomlia

$3000
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок327 просмотров
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Требуется программист или команда программистов для поддержки уже созданных проектов и изготовления новых.

Создание скриптов,доработка,оптимизация,исправление возникших проблем,постоянная поддержка своих и наших разработок.

Первые задания,которые уже стоят в очереди:

- Оптимизация движка Joomlia и созданных на ее основе сайтов в плане скорости

- Создание и перевод со старого скрипта на новый некоторых наших сайтов (с поддержкой старой базы,создание нового дизайна и т.д.)

- Создание сайтов-сателлитов для некоторых уже существующих проектов после их доработки.

- Создание партнерской программы для некоторого кол-ва коммерческих сайтов

Задания будут возникать постоянно (сейчас уже в очереди стоит 3 полноценных проекта на разработку + постоянные добавления в уже существующие),потому как часто приходят новые идеи,постоянную подработку гарантируем,в свободное время от разработок хотелось бы использоваться вас как SEO (очень желателен опыт в этой области).

Требование к программисту\программистам:

- Мы обращаемся к вам и только к вам и ждем от вас исполнения работы в назначенный (часто вами же) срок и с соответвующим качеством.Если этот пункт вы выполнить не можете - лучше даже не писать,наше сотрудничество долго не продолжится.

- Мы не терпим "социализма",мы работаем и в субботу и в воскресение,от вас ждем того же.

- Оплату не задерживаем,оплата сдельная по факту,по договоренности и обсуждения стоимости каждого из пунктов.

16 лет назад
tops
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов(-2)
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