Поддержка и изготовление сайтов на Joomlia

Основные требования: Сайт в стиле Skunk2.com Програмная часть должна состоять из следующих условных модулей: - Новости: Полное администрирование вывода - Галерея: Установленный формат отображения графических данных (в т.ч. Flash, *.avi, *.mov), с возможностью разграничения изображения для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист или команда программистов для поддержки уже созданных проектов и изготовления новых.
Создание скриптов,доработка,оптимизация,исправление возникших проблем,постоянная поддержка своих и наших разработок.
Первые задания,которые уже стоят в очереди:
- Оптимизация движка Joomlia и созданных на ее основе сайтов в плане скорости
- Создание и перевод со старого скрипта на новый некоторых наших сайтов (с поддержкой старой базы,создание нового дизайна и т.д.)
- Создание сайтов-сателлитов для некоторых уже существующих проектов после их доработки.
- Создание партнерской программы для некоторого кол-ва коммерческих сайтов
Задания будут возникать постоянно (сейчас уже в очереди стоит 3 полноценных проекта на разработку + постоянные добавления в уже существующие),потому как часто приходят новые идеи,постоянную подработку гарантируем,в свободное время от разработок хотелось бы использоваться вас как SEO (очень желателен опыт в этой области).
Требование к программисту\программистам:
- Мы обращаемся к вам и только к вам и ждем от вас исполнения работы в назначенный (часто вами же) срок и с соответвующим качеством.Если этот пункт вы выполнить не можете - лучше даже не писать,наше сотрудничество долго не продолжится.
- Мы не терпим "социализма",мы работаем и в субботу и в воскресение,от вас ждем того же.
- Оплату не задерживаем,оплата сдельная по факту,по договоренности и обсуждения стоимости каждого из пунктов.
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