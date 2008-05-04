Предложите готовое решение для информационно-новостного сайта на PHP5 + MySQL/PostgreSQL. Желаемая функциональность: Новости (разделы, добавление/редактирование, теги, статистика просмотров) Статьи (разделы, добавление/редактирование, теги, статистика просмотров) Импорт/экспорт статей и ...
Помощник для завершения проекта
Здравствуйте!
Для завершения проекта нужен помощник хорошо знающий NetCat. Кто не работал или имеет не большой опыт с NetCat просьба не писать.
По деньгах – договоримся при разговоре. (ориентировочно от 80 долл.) При быстрой и качественной работе – бонус гарантирую.
Писать только в личку.
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