Помощник для завершения проекта

Здравствуйте!

Для завершения проекта нужен помощник хорошо знающий NetCat. Кто не работал или имеет не большой опыт с NetCat просьба не писать.

По деньгах – договоримся при разговоре. (ориентировочно от 80 долл.) При быстрой и качественной работе – бонус гарантирую.

Писать только в личку.