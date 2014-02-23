Портал о нумерологии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен20 заявок162 просмотра

Добрый день, планируется создание интернет-портала, который будет заниматься 3 направлениями - рекламирование платных услуг нумеролога\астролога, продажа сопутствующих товаров, набор коммерческой группы по йоге. Начать собираемся с предоставления услуг.

Соответственно, сейчас необходимо:

1. Создание небольшого сайта с хорошим дизайном (до 10 страниц максимум).

2. Движок сайта должен поддерживать создание интернет-магазина (в дальнейшем).

11 лет назад
heavyfunk
Артём 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$240
8 дней
Большое спасибо Алексею за проделанную им работу по созданию сайта. Нам всё понравилось, надеюсь, будем сотрудничать в будущем.
Большое спасибо Артёму за интересный проект. Работа проходила конструктивно и плодотворно. Все задачи четкие, быстрые и легкие обсуждения всех вопросов, полноценное участие в проекте Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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