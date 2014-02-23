Здравствуйте. Нам нужен человек разработчик сайтов, у нас студия > разработки сайтов с 7-летним стажем, появился большой поток заказов. > Что нужно делать? Верстать сайты на любых движках по Вашему опыту: > ...
Портал о нумерологии
Добрый день, планируется создание интернет-портала, который будет заниматься 3 направлениями - рекламирование платных услуг нумеролога\астролога, продажа сопутствующих товаров, набор коммерческой группы по йоге. Начать собираемся с предоставления услуг.
Соответственно, сейчас необходимо:
1. Создание небольшого сайта с хорошим дизайном (до 10 страниц максимум).
2. Движок сайта должен поддерживать создание интернет-магазина (в дальнейшем).
Выбранный исполнитель
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