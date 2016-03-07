Портал по грузоперевозкам

Стартап проект по грузоперевозкам.

Европа и СНД.

Это будет как портал,

Пример которых нравится заказчику тут есть

https://haulageexchange.co.uk/

http://ilguk.com/

Типа будет 2 варианта кабинетов.

1. Для компании, которая будет размещать свои машины и что они готовы перевозить груз.

2. Для компании которые будут покупать перевозки.

Надо будет сделать геолокацию и узнавать откуда человек и отправлять ему те варианты, что его интересуют.

Портал будет как посредник и будет объеденять 2 эти стороны.

Дизайн можно шаблонный. Бэкенд будем писать с нуля.

Сроки примерные и цены напишите пожалуйста.