Требуется создание сайта обмен электронных валют ищу фрилансера с опытом работы направления обмена вм , яндекс деньги . киви . сбербанк , приват банк , альфабанк - обязательные , также биткоин паеер никсмани
Портал по грузоперевозкам
Стартап проект по грузоперевозкам.
Европа и СНД.
Это будет как портал,
Пример которых нравится заказчику тут есть
https://haulageexchange.co.uk/
Типа будет 2 варианта кабинетов.
1. Для компании, которая будет размещать свои машины и что они готовы перевозить груз.
2. Для компании которые будут покупать перевозки.
Надо будет сделать геолокацию и узнавать откуда человек и отправлять ему те варианты, что его интересуют.
Портал будет как посредник и будет объеденять 2 эти стороны.
Дизайн можно шаблонный. Бэкенд будем писать с нуля.
Сроки примерные и цены напишите пожалуйста.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу толкового человека, который сможет разработать портал, где можно будет заказать ремонт дома, квартиры, доставку стройматериалов.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт9 лет назад
У нас появился полностью новый сайт, также мы решили сменить и домен. Почти полный ребрендинг. Но вот старый домен до сих получает нехилый трафик, т.к. ранее вкладывали деньги в SEO оптимизацию, закупали ссылки, покупали рекламу. ...Завершен9 лет назад
Добрый день!Нужен личный сайт учителя информатики. Бюджет 2 000 рублей.Желательно Joomla.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать простой landing page по ТЗ. Размер: до 8 экранов по стандартам интернет-маркетинга Без анимации и флеша. Статичный вариант. Текст сайта от заказчика. Вот пример, который понравился: ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Хотим открыть сайт на подобе qlean.ru Требуется функционал под ключ. Возможно использование готовых платформ. Жду ваших предложений и сроков.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется адаптивно сверстать и запрограммировать интернет-магазин. CMS - Битрикс Малый Бизнес. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1R6BZ4DOZM7AKhhL7rc6L5l1Q6-CgTSG1C0T2WI6P9ew/edit исходники дизайна - https://yadi.sk/d/aqJZCbWroVvVJ Требования к верстке: кроссбраузерность, адаптивность, валидность (буду проверять в валидаторе w3c). Можно использовать готовые фреймворки, типа ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо подобрать адаптивный шаблон, почистить/настроить (Google PageSpeed). Установить необходимые модули (дубли, кеширование, SEO...) Один из языков в корне, остальные через /ru/, /de/ Предположительно на WordPress.Завершен9 лет назад
- $270
Нужен человек с опытом для создания сайта: дизайн (набросок в ТЗ) + верстка (адаптивна) + CMS (Drupal).Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим сайт для компании по деревообработке. 4 типа услуг, о нас, контакты. Есть лого. Необходим продающий дизайн и наполнение, всю информацию предоставим. Можно на бесплатном движке. Дизайн обязательно с применением ...Завершен9 лет назад