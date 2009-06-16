Портал знакомств

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Закрыт27 заявок270 просмотров

-структура базы данных согласно ТЗ;

-возможность редактирования этой структуры данных;

-особое внимание защите данных;

-биллинг;

-предложения по дизайну;

-возможность последующего встраивания видео-конференций.

Цена -?.Срок -?

Примеры работ.

16 лет назад
Spaniard1977
Константин 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров