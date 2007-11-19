Порталы и сайты

Нужен порталы на подобие ниже перечисленных с контентом и с дополнениями, на основе известных бесплатных многосайтовый CMS. Просьба писать подробно и расценками(разумными). Очень Важны сроки цены. Дизайн 2-3 вариантах и теми же контентами необходимо. Возможно сам предоставлю дизайн. Без опыта, желание добросоветсно трудиться, если Вы берете заказ и исчезаете надолго, или долго нет связи с Вами, не пишите.

женские порталы

http://wday.ru/

blesk.ru

salon.su

http://www.studentport.ru/

турпорталы

http://travel.mail.ru/-желательно на подобие

http://www.travel.ru/

http://www.tbg-brand.ru/

http://gooddays.ru/

http://www.votpusk.ru/

http://turist.ru/

о недвижимости

http://www.nmls.ru/

бизнес

http://www.business.su/

http://www.allmedia.ru/

о праздниках

http://www.calend.ru/

http://www.eventor.ru/

о котах

http://mau.ru/

и возможно клон?

http://www.liveinternet.ru/