Порталы и сайты

Нобходимо нарисовать сайт для курьерской службы, сайт стандартный, только необходима обязательно страница отслеживания доставок и страница, с которой можео отправить заказ в электронном виде. Лучше писать в icq: 258414439.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен порталы на подобие ниже перечисленных с контентом и с дополнениями, на основе известных бесплатных многосайтовый CMS. Просьба писать подробно и расценками(разумными). Очень Важны сроки цены. Дизайн 2-3 вариантах и теми же контентами необходимо. Возможно сам предоставлю дизайн. Без опыта, желание добросоветсно трудиться, если Вы берете заказ и исчезаете надолго, или долго нет связи с Вами, не пишите.
женские порталы
турпорталы
http://travel.mail.ru/-желательно на подобие
о недвижимости
бизнес
о праздниках
о котах
и возможно клон?
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