Нужен сайт, позволяющий - размещать видео, аудио, текстовые уроки - просматривать, прослушивать и скачивать уроки - связываться с преподавателями - оставлять заявку на новые уроки и голосовать за уже поданные заявки ...
Посадить сайт на CMS + доработать по функционалу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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