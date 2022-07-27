Посадочні сторінки на Тільде та налаштувати з нуля контексну рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок427 просмотров

Під 2 продукти посадочну сторінку з кнопками цільових дій у двох версіях (на українській мові та на російській).

Увага: виключно на Тільде, на 2 екрани (не більше)

Інтегравувати з smartsender та телеграм каналом

З нуля запустити та провести тестову рекламну компанію ( Google Ads)

         

Google Ads
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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