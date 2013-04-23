Постановка шаблона на joomla 3, полная настройка

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Завершен1 заявка99 просмотров

Создание сайта под ключ. Постановка шаблона Joomba 3, настройка хостинга, проверка на наличие ошибок, перевод на русский язык, добавление карты, размещение текстов, размещение анимации и изображений.

Joomla
12 лет назад
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
7 дней
Отличный исполнитель! Рекомендую к работе! Артур, еще раз спасибо
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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