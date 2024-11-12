Требуется разработка многофункциональной платформы для размещения объявлений, включающей веб-сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Платформа должна поддерживать загрузку фото, быть SEO-оптимизированной и удобной для мобильных пользователей. Использование React Native для кроссплатформенных приложений и соблюдение рекомендаций Apple и Google обязательно.