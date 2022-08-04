Требуется собрать лендинг на основе существующего сайта на WordPress с использованием темы Avada. Работа будет производиться по предварительному ТЗ, доступному по ссылке. Необходимо учитывать специфику криптовалютной тематики. Ожидается качественная реализация проекта.
Потрібно зробити сайт
Потрібно зробити сайт з оплатою поставити на домен приклад я скину
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