Потрібно зробити сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок310 просмотров

Потрібно зробити сайт з оплатою поставити на домен приклад я скину 

3 года назад
guest_1659616062779
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Заявки фрилансеров

Дар'я
 
21 год
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3 года назад
Олександр
 
28 лет
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3 года назад
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Ростислав
 
42 года
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Был
5 месяцев назад
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Диана
 
21 год
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2 года назад
3 года назад
Андрей
 
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Был
10 месяцев назад
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3 года назад
Олег
 
36 лет
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Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
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день назад
90 отзывов
3 года назад
Александр
 
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Был
17 дней назад
16 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
17 отзывов(-3)
3 года назад
Александр
 
36 лет
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6 минут назад
287 отзывов
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ТОП-10
Сайты «под ключ»
Андрей
 
30 лет
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61 отзыв
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Денис
 
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онлайн
15 отзывов(-1)
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Ксения
 
36 лет
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155 отзывов(-1)
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ТОП-5
Сайты «под ключ»
Илья
 
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месяц назад
44 отзыва(-3)
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Алена
 
29 лет
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10 отзывов
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Вадим
 
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ТОП-5
Сайты «под ключ»
Алина
 
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2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
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3 года назад
Валерий
 
35 лет
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час назад
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3 года назад

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