Предложение на сотрудничество

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок63 просмотра

Здравствуйте, я менеджер фирмы OzzoStudio. Как вы из заголовка поняли, я хочу вам предложить сотрудничество. Чем собственно мы занимаемся.  Делаем, либо доработываем сайт под ключ. Продающие сайты под ключ с настроенной рекламой Google и Яндекс. Предварительное маркетинговое исследование ниши и конкурентов. Если вам интересно сотрудничество с нами оставьте пожалуйста контакты для последующего связи с вами. Никакие цены и зарплату я не назначаю, по-этому при заинтересованности я свяжу вас с руководителями нашей компании.

4 года назад
agayeva
Фарида 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров