Предложение на сотрудничество

Здравствуйте, я менеджер фирмы OzzoStudio. Как вы из заголовка поняли, я хочу вам предложить сотрудничество. Чем собственно мы занимаемся. Делаем, либо доработываем сайт под ключ. Продающие сайты под ключ с настроенной рекламой Google и Яндекс. Предварительное маркетинговое исследование ниши и конкурентов. Если вам интересно сотрудничество с нами оставьте пожалуйста контакты для последующего связи с вами. Никакие цены и зарплату я не назначаю, по-этому при заинтересованности я свяжу вас с руководителями нашей компании.