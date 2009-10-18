Представительский сайт

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок219 просмотров

Нужно создать представительский сайт для транспортной компании.

Бюджет 700уе "под ключ".

Профессиональный дизайн, отработка по мелким элементам, "оживление" сайта на флеше, AJAX.

ТЗ в личку.

Важно - разработчика выберу только с хорошим портфолио!

AJAX
16 лет назад
Vassiliy23
Василий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$700
21 день
Очень красивый получился дизайн, спасибо.
Василий отличный заказчик, приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание браузерного футбольного менеджера

    Обязанности: Требуются люди для воплощения в жизнь проекта онлайн футбольного менеджера. Сюда входит создание и поддержание работоспособности сайта, графическое оформление. Требования: Умение создавать и администрировать сайты, любовь к футболу :) Дополнительная ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Мобильный сайт для WAP 2.0

    $100

    Нужен движок интерне-магазина с базовым набором функций и шаблон сайта только для использования в мобильном интернете и просмотра на мобильных телефонах. верстка XHTML. Есть подробное ТЗ и примеры. Пожалуйста отвечайте только те кто имеет ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Каталог предприятий

    Необходимо создание сайта под "ключ". Сайт представляет из себя каталог предприятий с рубрикатором по отраслям. Ориентировочное число размещаемых предприятий порядка 2000. На главной странице 30-40 рубрик, в каждой из них ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется сайт визитка под ключ

    $100

    Требуется сайт под ключ, с приличным интерфейсом, удобной системой навигации Тема юр. услуги по возврату водительского удостоверения. Оплата по факту выполнения. адрес сайта http://auto-lawyer.ru/ От вас: - верстка ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна сборка на WordPress 2.7.1

    $50

    1 Сборка включает в себя настроенные и установленные плагины (10-15 шт) 2 Бесплатные красивые темы (чем больше тем лучше) Цель работы быстрая заливка сборки на хостинг (залил сборку на хостинг, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео тутор

    Нужен видео урок, в котором показывается как PSD натягивают на двиг джумлы. стандартные шаблоны не подходят. От вас цены. и содержание урока в предложениях

    Joomla
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется сайт под ключ.

    $900

    Требуется сайт под ключ. Тема - рефераты, дипломы и курсовые на заказ. Бюджет на дизайн: 300 долларов Буджет на сайт: 500 долларов Бюджет на наполнение: 100 долларов. Сроки ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание симбиозного сайта

    Вот ТЗ в 2 словах: 1. Два вида регистрации (2 таблицы Mysql) 2. 1 тип зарегеных заполняет анкету и может ее дополнять по заказу 2 типа зарегеных 3. 2. тип зарегенных может ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад