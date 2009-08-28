Приват для AlexsimA

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Завершен4 заявки240 просмотров

Необходимо создать сайт под ключ для компании,которая занимается прожажей итальянского отопительного оборудования.

16 лет назад
sahara2009
43 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$1000
30 дней
Работа выполнена хорошо.
Ирина - очень честный и приятный в общении человек.Желаю всего доброго и больших успехов в работе на новом сайте!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад

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