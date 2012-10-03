Необходимо создать 1-стр. сайт для проведения олимпиады. Это будет информационный сайт, где участники смогут зарегистрироваться и посмотреть условия участия. Писать можно в аську: 641907962
Приватно для Левченко Сергей (joomsoft)
Необходимо расширить функционал нашего сайта + сверстать пару новых страниц.
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