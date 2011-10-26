Наша компания занимается оптовой продажей компьютерной техники. Нам необходим сайт для зарегистрированных пользователей с каталогом. Вход в каталог только для зарегистрованных пользователей (юридических лиц). Закрытая часть включается в себя сам каталог, ...
Приватно для Левушкин Кирилл Юрьевич (buyhtml)
Необходимо создать простой сайт под ключ на Template CMS. Дизайн и верстка Ваши. Т.З вышлю.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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