Нужно установить и настроить joomla и компонент по продаже недвижимости EstateAgent (JEA) или JBZOO (возможно любой другой каталог или CCK ) – добавить каталоги (8 провинций по 20 городов в каждой, типы объектов, и т.д.), ...
Продающий лендинг
Нужно воплотить в жизнь продающий лендинг с максимальной конверсией ПОД КЛЮЧ!!!
В состав которого должен входить уникальный дизайн (позволяющий оставить человека на сайте), видео, продающий текст (призыв), возможность заказа товара (корзина).
Некоторые материалы предоставляются (видео, фото, описание)
Работа по предварительной предоставленной концепции и брифу.
(Просьба указывать сроки, цену и обязательно примеры выполненных работ по направлению лендинга)
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