Продающий лендинг с возможностью настройки.

$100
Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен продающий лендинг с возможностью настройки (смена картинок, инфографики, теста, добавление/удавление счетчиков)

Делаем для сайта на Битрикс.

В заявке пишите примерный бюджет и срок.

9 лет назад
trepkin
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать сайт и систему управления

    Необходимо сделать точную копию сайта http://radadoors.ru/. Абсолютно точную! При этом нужна админка в которой можно управлять контентом (каталог продукции, статические страницы, новости, галерея…). Обратите внимание на реализацию каталога продукции: http://radadoors.ru/configurator/ Именно такой каталог нужен!!! Все эти ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Cайт клининговой компании

    Аналог - qlean.ru Только тематика - не общая уборка, а химчистка - ковры, мебель. Нужен схожий уровень дизайна, верстки и проработки деталей. В задании - 3 блока. Дизайн, непосредственно создание сайта и калькулятор (https://qlean.ru/orders/new). Хочу увидеть цены ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг пейдж

    Разработка лэндинга на оказание клининговых услуг с нуля, не шаблонный, с уникальным дизайном и хорошей конверсией. на подобии http://megaclean.by Предлагайте свою стоимость и сроки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Landing-page для клиники

    $500

    Требуется создать лендинг для книники "под ключ". Цель - запись на бесплатную консультацию / косметологические процедуры. Должен быть прототип лендинга, контент кторого можно менять. Размещение на нашем хостинге. Пример - http://joxi.ru/Rmzz70RsMbvLmO Срок 5-6 дней. Контент - ...

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт по покупке/продаже валют на черном рынке у частных лиц

    Добрый день! Необходимо наиболее простым способом реализовать "Сайт по покупке/продаже валют на черном рынке у частных лиц" Пример реализации http://finance.i.ua/market/kiev/ Как должно работать: Заходит человек - видит таблицу (см пример) нахоит нужный вариант, нажимает кнопку - видит контакт человека, ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен помощник для выполнения рутиных работ

    Например сейчас мне нужно: Найти и скопировать определенный сайт Зарегистрировать домен Привязать домен Купить хостинг Установить ТДС Настроить фильтры тдс Оплата почасовая - 230 рублей в час, можно больше если докажите свою компетентность

    Сайты «под ключ»50 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для путешествий

    Ношу в своей голове уже года два идею сайта. Дело в том, что работаю я в нефтяной сфере, отлично зарабатываю, но это не моё. Всю жизнь мечтал я о другом. В принципе и на эту ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка медицинского сервиса

    Функционал: -На главной странице каталог врачей и каталог клиник (как в инттернет магазинах) -Возможность фильтрации по станции метро, по специализации, по опыту цене -У каждой клиники будет свой страница с информацией о клинике временем работы ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад