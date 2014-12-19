Необходимо сделать точную копию сайта http://radadoors.ru/. Абсолютно точную! При этом нужна админка в которой можно управлять контентом (каталог продукции, статические страницы, новости, галерея…). Обратите внимание на реализацию каталога продукции: http://radadoors.ru/configurator/ Именно такой каталог нужен!!! Все эти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен продающий лендинг с возможностью настройки (смена картинок, инфографики, теста, добавление/удавление счетчиков)
Делаем для сайта на Битрикс.
В заявке пишите примерный бюджет и срок.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт под ключ. Тематика автоуслуги. есть такие дополнительные модули как заказ обратного звонка, он-лайн запись к мастеру, оценка авто по фотографиям, он-лайн калькуляторСайты «под ключ»46 заявокЗакрыт9 лет назад
Аналог - qlean.ru Только тематика - не общая уборка, а химчистка - ковры, мебель. Нужен схожий уровень дизайна, верстки и проработки деталей. В задании - 3 блока. Дизайн, непосредственно создание сайта и калькулятор (https://qlean.ru/orders/new). Хочу увидеть цены ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Разработка лэндинга на оказание клининговых услуг с нуля, не шаблонный, с уникальным дизайном и хорошей конверсией. на подобии http://megaclean.by Предлагайте свою стоимость и сроки.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется создать лендинг для книники "под ключ". Цель - запись на бесплатную консультацию / косметологические процедуры. Должен быть прототип лендинга, контент кторого можно менять. Размещение на нашем хостинге. Пример - http://joxi.ru/Rmzz70RsMbvLmO Срок 5-6 дней. Контент - ...Сайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо наиболее простым способом реализовать "Сайт по покупке/продаже валют на черном рынке у частных лиц" Пример реализации http://finance.i.ua/market/kiev/ Как должно работать: Заходит человек - видит таблицу (см пример) нахоит нужный вариант, нажимает кнопку - видит контакт человека, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Например сейчас мне нужно: Найти и скопировать определенный сайт Зарегистрировать домен Привязать домен Купить хостинг Установить ТДС Настроить фильтры тдс Оплата почасовая - 230 рублей в час, можно больше если докажите свою компетентностьСайты «под ключ»50 заявокЗакрыт9 лет назад
Ношу в своей голове уже года два идею сайта. Дело в том, что работаю я в нефтяной сфере, отлично зарабатываю, но это не моё. Всю жизнь мечтал я о другом. В принципе и на эту ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Функционал: -На главной странице каталог врачей и каталог клиник (как в инттернет магазинах) -Возможность фильтрации по станции метро, по специализации, по опыту цене -У каждой клиники будет свой страница с информацией о клинике временем работы ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад