Продажа спортивного оборудования

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Закрыт14 заявок183 просмотра

Нужен сайт на тематику продажи спортивного оборудования для тренажерных залов сделанный на Джумле. Подробное ТЗ вышлю выбранному кандидату. Напишите свое предложение пожалуйста. В личку просьба не писать.

Joomla
14 лет назад
Vladimir-smerch
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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