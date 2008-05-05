Проект для специалиста в osCommerce

Требуется специалист в osCommerce VaM Edition

Требуется установка, настройка, наполнение, стилизация и дальнейшая поддержка. Для начала нужен просто каталог (не магазин). Тематика сайта упаковка и расходные материалы (несколько тысяч наименований товара). На первоначальном этапе необходим личный контакт (г.Москва). В дальнейшем возможна удалёнка.

Требования: хорошее знание osCommerce VaM Edit, HTML, CSS, PHP, MySQL, MS Excel, ответственность.

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