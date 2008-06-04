Проекты

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки253 просмотра

Если у вас есть проект который приносит прибыль, но

вам надоело за ним следить или просто каким то другим причинам вы хотите его продать, я готов купить у вас его,

а так же готов купить незавершенные интересные проекты и просто идеи.

icq: 490077986

17 лет назад
andrewJur
Андрей 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макет сайта выпускников

    $170

    Здесь под макетом я подразумеваю полностью готовый сайт без наполнения информацией. У сайта должен быть форум, соответствующий дизайн сайта. Дизайн несложный, но красивый, выразительный. Опишу, как я себе сайт представляю: - главная страница - ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка медицинского портала

    Здравствуйте, Необходимо написать сайт аналог www.webmd.com по дизайну и функционалу. конкурент plastic-surgeon.ru Под Ключ. Дизайн+Флеш +Программинг Основные моменты - 1. возможность показа видео с youtube rutube 2. Статьи с ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна доработка магазина на Shop Script CMS.

    Нужна доработка магазина на Shop Script CMS. ТЗ в приложении. Нужен человек, который компетентно возьмется за доработку магазина и сделает все за несколько дней занимаясь только этим проектом. Интересуют люди которые занимаются ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Dance City

    $640

    Создание сайта с форумом, фото-, видео- и аудио- галереями. Основные разделы сайта: - Новости - Мультимедиа - Видео - Аудио ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Портал для компании

    $1000

    Есть компания с филиалами в разных городах. Занимаются продажей ПО. Нужно сделать сайт, с возможностью входа для сотрудников под разными уровнями доступа. Уровни доступа будут везде: Главная страница(для редактирования новостей). ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание саттелитов

    $20

    Необходимо создать несколько сайтов саттелитов На данный момент нужно сделать 2 сайта по тематике Мобильный софт и Авто По 15 $ 10 страниц, уникальный контент на главную (около 1000 символов) ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад