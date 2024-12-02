Проектирование, разработка, комплексное сопровождение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка164 просмотра

К заявке прикреплять выполненное тестовое задание.

 

Срок: 365 дней

 

ТЗ с подробностями:

https://docs.google.com/document/d/1lBIke5thX04pDOO34rbFiZCpTzkZxprpzu_aIsGW3QE/edit?tab=t.0

Создание сайтов
5 месяцев назад
guest_1723888929141
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Был
24 минуты назад
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5 месяцев назад