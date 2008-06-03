Проектирование сайта

Надо отсмотреть основные сайты в предложенной (при выдаче задания) тематике и на их основе спроектировать новый сайт – прежде всего, фукнционал (включая расположение элементов функционала на страницах сайта).

Т.е. нужно глубоко понять потребности целевой аудитории и дать ей нужное – и в таком виде, что она будет этим реально пользоваться.

Просьба обращаться только людям, выполнявшим подобную работу и имеющим портфолио (не из одного проекта).

Бюджет готов широко обсуждать с опытными кандидатами.