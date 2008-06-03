Проектирование сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок255 просмотров

Надо отсмотреть основные сайты в предложенной (при выдаче задания) тематике и на их основе спроектировать новый сайт – прежде всего, фукнционал (включая расположение элементов функционала на страницах сайта).

Т.е. нужно глубоко понять потребности целевой аудитории и дать ей нужное – и в таком виде, что она будет этим реально пользоваться.

Просьба обращаться только людям, выполнявшим подобную работу и имеющим портфолио (не из одного проекта).

Бюджет готов широко обсуждать с опытными кандидатами.

17 лет назад
rainbow79
Олег 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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